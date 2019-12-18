Комитет сената США одобрил широкий пакет антироссийских санкций

Некоторые американские компании выступили против принятия законопроекта, опасаясь, что могут понести серьёзный ущерб.

Комитет сената США принял широкий пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя комитета Хуана Пэхона.

В частности, принятый законопроект обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против долговых обязательств российского правительства. В поддержку инициативы выступили 17 сенаторов США, против — пять.

Некоторые сенаторы, напротив, требуют ужесточения рестрикций против России, потому что, по их мнению, нынешний санкционный режим слишком слаб. А вот председатель комитета Джеймс Риш, напротив, считает, что новые санкции опустошат комплекс дипломатических мер и могут привести к непредвиденным последствиям.

Также против принятия законопроекта высказались некоторые крупные американские организации, которые опасаются, что пакет новых антироссийских санкций может нанести им значительный ущерб.

Ранее сенат конгресса США поддержал пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Документ теперь ждёт подписи президента США Дональда Трампа.