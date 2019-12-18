В Башкирии отправили в приют мальчика, просившего на улице деньги на шапку

Органы опеки республики сейчас решают вопрос о лишении родительских прав его матери.

В Башкирии мальчика, который на улице просил у прохожих деньги якобы на зимнюю шапку, отправили в приют.

— Ребёнок направлен в Балтачевский социальный приют для детей и подростков. Также полицейскими собранный материал направлен в отдел опеки и попечительства администрации Бирского района для принятия решения по лишению родительских прав матери несовершеннолетнего, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, ранее Лайф опубликовал видео, как восьмилетний мальчик просит у таксиста деньги и рассказывает о своей семье. Ребёнок жалуется, что его мать и бабушка постоянно пьют, выгоняют его из дома.

После того как запись распространилась в Сети, мальчика забрали органы опеки. В момент проверки 33-летняя мать ребёнка была пьяна. Местное управление СК РФ организовало доследственную проверку в связи с произошедшим.