В США контакт с "щенками-убийцами" привёл к смерти более 30 человек

Передаваемое ими заболевание протекает в среднем неделю и имеет высокую устойчивость к антибиотикам.

В США более 30 человек из разных штатов заразились кампилобактериозом — острой кишечной инфекцией, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Ведомство связывает заболевание с щенками из зоомагазинов, с которыми ранее контактировали все заражённые.

— CDC и сотрудники системы здравоохранения в нескольких штатах расследуют вспышку заболевания Campylobacter jejuni с множественной лекарственной устойчивостью, связанную с контактом со щенками из зоомагазинов, — говорится в сообщении центра.

В ведомстве рассказали, что самыми распространёнными симптомами заболевания являются диарея, желудочные колики и высокая температура. Там также добавили, что вирус имеет высокую устойчивость к антибиотикам, однако в большинстве случаев лечение не требует применения антибиотических лекарств.

Ранее Лайф рассказывал о том, какую опасность для людей несут грязные лапы домашних питомцев. Некоторые заболевания оказались опасны для человека.