После скандала с перевёрнутым флагом Adidas переделал форму для сборной РФ

Немецкая компания Adidas после скандала с перевёрнутым флагом России на форме для сборной РФ по футболу переделала её и вскоре представит новый вариант. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
— Будет произведена замена ткани, также будет заменён крой формы, она станет более спортивной. Также будет ряд изменений, они нас устраивают. Первый вариант был неудачным для РФС, болельщиков — вы помните первую реакцию, — приводит ТАСС слова Дюкова.
По его словам, новая форма будет вскоре представлена. Adidas меж тем решил внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса "A", как ассоциации Германии, Испании, Бельгии, и у российских спортсменов "будет индивидуальная, уникальная форма".
Напомним, новая форма Adidas национальной команды, выпущенная к чемпионату Европы, вызвала много критики в Сети из-за перевёрнутого флага на рукавах.
Игроки сборной из-за этого отказались выходить в ней на матч с Бельгией.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram