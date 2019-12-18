После скандала с перевёрнутым флагом Adidas переделал форму для сборной РФ

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Старый вариант формы с "перевёрнутым флагом" на рукавах. Фото © Twitter/TeamRussia

Её обещают вскоре представить. В РФС рассказали, что компания пошла на встречу и даже повысила для себя статус российской команды.

Немецкая компания Adidas после скандала с перевёрнутым флагом России на форме для сборной РФ по футболу переделала её и вскоре представит новый вариант. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Будет произведена замена ткани, также будет заменён крой формы, она станет более спортивной. Также будет ряд изменений, они нас устраивают. Первый вариант был неудачным для РФС, болельщиков — вы помните первую реакцию, — приводит ТАСС слова Дюкова.

По его словам, новая форма будет вскоре представлена. Adidas меж тем решил внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса "A", как ассоциации Германии, Испании, Бельгии, и у российских спортсменов "будет индивидуальная, уникальная форма".

Напомним, новая форма Adidas национальной команды, выпущенная к чемпионату Европы, вызвала много критики в Сети из-за перевёрнутого флага на рукавах.

Игроки сборной из-за этого отказались выходить в ней на матч с Бельгией.

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