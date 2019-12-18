В Мосгордуме предложили пригласить Грету Тунберг на открытие Дворца пионеров

Депутат считает, что это стало бы символичным с учётом экологичных технологий реставрации комплекса.

Депутат Мосгордумы Александр Семенников предложил пригласить юную экоактивистку Грету Тунберг на открытие Дворца пионеров. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Я надеюсь, что будут применяться экологические технологии при реставрации. Я считаю, что после признания Тунберг человеком года мы не можем быть прежними. И есть смысл пригласить её в 2023 году, чтобы она пристала к нашему берегу. Было бы символично, — заявил он.

Александр Волошин, председатель управляющего совета ГБПОУ "Воробьёвы горы", поддержал это предложение. Он заявил, что экоактивистку "можно пригласить" на открытие.

Реставрационные работы в здании Дворца пионеров планируется завершить к 2023 году. Комплекс зданий, которые являются памятником советского модернизма, строился с 1958 по 1962 год. Накануне окончания строительства была проведена экскурсия для знаменитых иностранных архитекторов Алвара Аалто и Лусио Коста. Помимо профессионалов в своём деле, на площадке также присутствовали идеолог феминистского движения Симона де Бовуар и французский философ Жан-Поль Сартр. Они восхитились масштабами строительства центра развития для детей, не имеющего коммерческой составляющей.

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг снискала любовь и уважение публики в сентябре этого года, когда горячо выступила на Генассамблее ООН. Она отчитала лидеров стран за своё "украденное детство". Пока портреты Тунберг рисуют на фасадах домов, а её саму награждают, в адрес активистки негативно высказываются известные личности, такие как бывший ведущий Top Gear, Николай Валуев и Герман Стерлигов.