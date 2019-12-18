Эрик Давидыч заявил в полицию, что у него вымогают 25 миллионов

По его словам, всё это делает некая группировка, которая хочет получить деньги, пугая блогеров.

Основатель движения "Смотра.ру", видеоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) написал заявление в полицию с жалобой на вымогательства, сообщает телеканал "360". По его словам, на протяжении уже полугода ему устраивают различные провокации, чтобы получить 25 миллионов рублей.

Так, 15 декабря, когда Давидыч снимал ролик на Васильевском острове, блогер Швед начал оскорблять его сотрудников и плюнул в него. Тогда разъярённый Давидыч хотел разобраться с обидчиком, но, увидев, что тот снимает всё на камеру, понял, что это просто провокация.

Как рассказал блогер, вымогательства начались в июне. Тогда некий Зелимхан угрожал Китуашвили предметом, похожим на пистолет, и требовал денег за общее покровительство. С ним также контактировал друг Шведа и Зелимхана. Блогер три раза встречался с этими мужчинами и говорил с ними по телефону. Всё это время они выставляли одни и те же требования и требовали одинаковую сумму.

— Приезжают, угрожают оружием мне, угрожают жизни и не только мне, а другим блогерам тоже. Это некая группировка, которая получает деньги с блогеров путём провокации и вымогательства, — считает блогер.

Давидыч отметил, что не собирается отвечать на провокации и отдавать деньги. По его мнению, люди, которые угрожают жизни других, должны сидеть в тюрьме.

Напомним, ранее Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО, его отпустили на свободу.