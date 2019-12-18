Психиатр объяснил Лайфу, что мог означать резкий жест Кейт Миддлтон в адрес мужа

Герцогиня Кембриджская резко отдёрнула плечо, когда принц решил дотронуться до неё.

Врач-психиатр Сергей Нурисламов поделился с Лайфом своими версиями о причинах недружелюбного жеста Кейт Миддлтон в отношении принца Уильяма.

Едва заметный инцидент произошёл в эфире программы A Berry Royal Christmas на телеканале Би-би-си. Кейт Миддлтон увернулась от руки мужа, что вызвало бурную волну обсуждений среди поклонников и журналистов.

— Предположим, они с ним всё-таки в какой-то момент поссорились, поругались, и это временное отношение, которое она ему показывает, — отметил психиатр.

Нурисламов также предположил, что герцогиня могла быть просто не согласна с мужем в том, о чём он говорил в ту секунду, и таким образом дала ему об этом знать. Он также привёл догадку о том, что жест мог быть подстроен специально, чтобы спровоцировать СМИ.

— Существует вариант, что она сделала это специально, чтобы о них поговорили. Этим они вызвали бурю восторга, докатившегося в том числе до прессы Российской Федерации, — поделился врач с Лайфом.

Специалист также привёл фантастический, по его словам, вариант, согласно которому герцогиня Кембриджская, вероятно, планирует бросить мужа в пользу "нового саудовского олигарха".