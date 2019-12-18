Врио главы Приангарья внепланово посетил медучреждения Иркутска

В ходе визита Игорь Кобзев оценил работу медиков и рассказал о планах на развитие сферы здравоохранения в регионе.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил областной перинатальный центр, где ознакомился с проектом нового корпуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава области сообщил, что вопрос строительства нового хирургического корпуса будет поднят на ближайшем заседании Правительства Иркутской области. Он также добавил, что для реализации проекта будет создана специальная рабочая группа.

— Вопрос строительства нового корпуса вынесем на заседание заксобрания и в плановом порядке будем двигаться дальше. Для этого создадим рабочую группу. Это социально важное учреждение, и я беру на контроль задачу по возведению хирургического блока областного перинатального центра, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Площадь нового здания составит более 9 тысяч квадратных метров. Глава региона добавил, что по плану в хирургическом корпусе будет находиться отделение реанимации, операционный блок, родовой блок, экспресс-лаборатория и отделение лучевой диагностики. Также во время визита Кобзев оценил работу перинатального центра и пообщался с медперсоналом.

Кроме того, Кобзев внепланово посетил больницу Иркутского научного центра СО РАН и поликлинику № 15.

Ранее Лайф публиковал мнение эксперта о назначении Игоря Кобзева на должность врио губернатора Иркутской области.