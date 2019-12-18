Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

В документе рекомендуется принять ряд мер, в том числе в сфере образования, чтобы не допустить отрицания военных преступлений.

Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в среду приняла проект российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и иными современными формами расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Об этом сообщает ТАСС.

Проголосовали за 133 страны, что на четыре больше, чем в минувшем году. 52 страны воздержались, а Украина и США проголосовали против. Их позиция не поменялась ни с октябрьского заседания, когда эту же резолюцию принял Третий комитет Генассамблеи, ни с чтений в 2018 году. Впрочем, свою точку зрения они обозначили ещё несколькими годами ранее и не поменяли до сих пор.

Соавторами резолюции стало 60 государств. В ней содержится призыв "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно".

В ней выражена "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS. Речь идёт не только об объявлении членов нацистских организаций героями национально-освободительных движений, но и про возведение памятников, переименование улиц и площадей в честь военных преступников, проведение демонстраций.

Не меньшую обеспокоенность вызывает и возможность "использования информационных технологий, Интернета и социальных сетей" для вербовки новых членов неонацистских организаций и распространения их влияния на детей и молодёжь. Отмечается, что эти же технологии можно использовать для борьбы с агрессивно настроенными группами.

Генассамблея в качестве профилактики и пресечения "пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых во время Второй мировой войны", предлагает принять надлежащие меры в законодательной области и сфере образования.

В июле этого года Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил аналогичную резолюцию, предложенную российской стороной. Представители США тогда утверждали, что Россия "сама не признаёт свой агрессивный национализм на Украине и в Грузии".