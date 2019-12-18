Депутаты Госдумы рассказали Лайфу, как встретят Новый год — видео

Завершившие сегодня осеннюю сессию депутаты Государственной думы РФ рассказали Лайфу, как собираются встречать Новый год и будут ли они употреблять алкогольные напитки.
Так, депутат Борис Чернышов признался, что отметит праздник бокалом чистой воды под оливье. А вот Николай Валуев заявил, что запивать еду чем-либо вредновато для здоровья.
Николай Коломейцев рассказал, что относится к алкоголю индифферентно, и вспомнил рекомендации докторов о 40 граммах русской водки.
Александр Разумовский планирует встретить праздник на даче.
— Будем на даче в лесу. С внуком. Будем на рыбалку ходить с ним, на лыжах кататься. Если снег будет, — выразил надежду миллионов россиян Разумовский.
Также он добавил, что собирается сделать на Новый год заливное из судака. Это блестящая закуска, отметил Разумовский.
Похожим образом планирует встречать Новый год и Олег Нилов. Он рассказал, что отправится в деревню на севере Ленинградской области с семьёй. По словам парламентария, это несравнимо ни с какой Швейцарией.
— Огурчики, помидорчики, капуста. Гусь или утка, приготовленные в печке, — рассказал о праздничном столе Нилов.
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов также встретит праздник в семейном кругу.
— Будем слушать президента, поздравлять друг друга, желать здоровья близким, здоровья всем нашим гражданам, — сказал Неверов в беседе с Лайфом.
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