Депутаты Госдумы рассказали Лайфу, как встретят Новый год — видео

Многие парламентарии отправятся встречать долгожданный праздник с семьями на дачу.

Завершившие сегодня осеннюю сессию депутаты Государственной думы РФ рассказали Лайфу, как собираются встречать Новый год и будут ли они употреблять алкогольные напитки.

Так, депутат Борис Чернышов признался, что отметит праздник бокалом чистой воды под оливье. А вот Николай Валуев заявил, что запивать еду чем-либо вредновато для здоровья.

Николай Коломейцев рассказал, что относится к алкоголю индифферентно, и вспомнил рекомендации докторов о 40 граммах русской водки.

Александр Разумовский планирует встретить праздник на даче.

— Будем на даче в лесу. С внуком. Будем на рыбалку ходить с ним, на лыжах кататься. Если снег будет, — выразил надежду миллионов россиян Разумовский.

Также он добавил, что собирается сделать на Новый год заливное из судака. Это блестящая закуска, отметил Разумовский.

Похожим образом планирует встречать Новый год и Олег Нилов. Он рассказал, что отправится в деревню на севере Ленинградской области с семьёй. По словам парламентария, это несравнимо ни с какой Швейцарией.

— Огурчики, помидорчики, капуста. Гусь или утка, приготовленные в печке, — рассказал о праздничном столе Нилов.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов также встретит праздник в семейном кругу.

— Будем слушать президента, поздравлять друг друга, желать здоровья близким, здоровья всем нашим гражданам, — сказал Неверов в беседе с Лайфом.