Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

Водитель легковушки не успел закончить обгон двух грузовиков, после чего врезался в отбойник и налетел на автобус.

В Карелии 13 человек пострадали и один погиб при столкновения автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан" попытался обогнать два грузовых автомобиля, но не успел закончить манёвр. После этого он вернулся на свою полосу, но потерял управление, в результате чего врезался в отбойник и налетел на проезжающий мимо автобус. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Инцидент произошёл на 708-м километре трассы "Кола". В автобусе всего находилось 15 человек. О степени серьёзности повреждений у пострадавших пока не сообщается.