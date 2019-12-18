Появилось видео возвращения жены Бовта в "особняк-арсенал" под Гатчиной

Сегодня суд избрал меру пресечения в виде ареста хозяина "дома-арсенала" на два месяца.

Опубликовано видео возвращения жены "гатчинского сектанта" Андрея Бовта в коттедж в селе Химози. Этими кадрами поделился Пятый канал.

Видно, как Светлане Лобадюк помогает открыть тяжёлую металлическую дверь пожилой мужчина — предположительно, друг семьи и хозяин дома Виктор Демидов. На просьбу корреспондента уделить буквально пять минут многодетная мать отвечает, что не будет ни с кем разговаривать.

Напомним, в особняке, где жила многодетная семья, нашли целый арсенал оружия, в том числе автоматического. Шестеро детей отправлены в больницу — они жили в грязи и фактически в заточении, почти не выходили за пределы участка. Главу семейства также подозревают в насилии над собственной дочерью. Лайф разобрался в странной истории.