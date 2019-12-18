"ФСБ я"! Пьяный кировчанин попытался угнать "жигули" — видео

Устав отвечать на вопросы о том, как он оказался в чужой машине, ранее судимый за разбой мужчина заявил, что работает в ФСБ.

Пьяный житель Кирова попытался угнать "жигули", а когда его поймали, заявил, что он сотрудник Федеральной службы безопасности.

У самого мужчины другая версия того, как он оказался в чужом автомобиле. По словам ранее судимого за разбой кировчанина, в машине он оказался только с одной целью — погреться. При этом сам автомобиль был открыт, а провода оторвали некие малолетки.

— Я хотел погреться. Пытался завести, а она [машина] не завелась. А потом сотрудники подъехали, я никуда не ехал вообще, — рассказал мужчина Лайфу.

Впрочем, затем кировчанин и вовсе заявил, что работает в ФСБ.

— Вы что, Следственный комитет? Я — ФСБ! Корочки предъявить? Нет? ФСБ я! — заявил задержанный.