Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Моралеса

Его обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма и разрешают "применять силу" при задержании.

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо показал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Скан документа он опубликовал в своём твиттере .

В этом распоряжении от 18 декабря за подписью особой антикоррупционной комиссии экс-президенту выдвинуты обвинения в организации мятежа, терроризме и спонсировании терроризма. Прокуратура Ла-Паса предписывает всем должностным лицам передать беглеца властям Боливии и разрешила "применять физическую силу" при его задержании.

— Господин Моралес, примите к сведению, — такими словами сопроводил ордер Артуро Мурильо.

Напомним, в ноябре президент Боливии Эво Моралес подал в отставку из-за неутихающих в течение месяца народных волнений по поводу его переизбрания на третий срок. МИД Мексики предоставил бежавшему из родной страны экс-президенту политическое убежище, а вскоре Моралес вылетел на Кубу, чтобы пройти медицинское обследование.