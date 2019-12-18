Экс-заведующая элитным роддомом в Москве отпущена под домашний арест

Бывшая заведующая столичным роддомом № 27 Марина Сармосян, обвиняемая в ненадлежащем оказании медпомощи пациенткам, решением Пресненского суда Москвы отпущена из СИЗО и помещена под домашний арест.
— Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, — приводит слова пресс-службы суда ТАСС.
По данным агентства, Сармосян установлен срок содержания до 6 февраля.
Шестого декабря Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки, проведённой после жалоб нескольких рожениц, было принято решение о полной смене руководства роддома, включая заведующих отделений.
Спустя какое-то время в на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки поступило письмо "от лица сотен благодарных пациентов" с просьбой отменить её арест и взять расследование под личный контроль.
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