В Ивановской области водитель иномарки насмерть сбил девочку на переходе

Мать девочки была госпитализирована с различными травмами. Личность водителя установлена.

В городе Кинешма Ивановской области водитель иномарки насмерть сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального УМВД РФ Владислава Радостина.

Инцидент произошёл 18 декабря около 20:25 на улице Горького.

— Неизвестный автомобиль, предположительно чёрный Suzuki, сбил маму с ребёнком и скрылся. По предварительной информации, они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказал Радостин.

Девочка скончалась на месте, её мать с травмами была госпитализирована. Личность водителя установлена.