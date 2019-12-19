Рэперу 6ix9ine сократили срок в 23 раза, когда он сдал всю банду

С учётом времени, проведённого в заключении во время следствия, музыкант сможет выйти на свободу уже через год.

Хип-хоп-исполнитель из США, выступающий под псевдонимом 6ix9ine, был приговорён к двум годам тюрьмы за участие в преступном сообществе, которое занималось наркоторговлей, убийствами, вооружённым разбоем. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что с учётом времени пребывания под стражей во время следствия музыканту осталось сидеть около года и он сможет выйти на свободу, после чего будет находиться под надзором в течение пяти лет. Также он должен будет отработать 300 часов общественных работ и заплатить 35 тысяч штрафа.

Примечательно, что изначально обвинение просило для 6ix9ine минимальный срок в 47 лет, однако тот "оказал огромное содействие" следствию и прокурор был более снисходителен, запросив срок в 26 раз меньше.