Сотни боевиков на танках и БТР напали на сирийскую армию в Идлибе

Правительственные войска смогли отбить атаку, при этом были уничтожены один танк и бронетранспортёр, а также ликвидированы три террориста.

В результате нападения почти двух сотен боевиков на танках и БТР на позиции сирийской армии у Таманы и Зайтуны в провинции Идлиб было ранено 12 военных. Об этом журналистам сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

— После массированного обстрела позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий до 200 боевиков при поддержке 10 автомобилей ... атаковали позиции Сирийской арабской армии, — сказал Боренков.

В атаке участвовали боевики из "Сирийской национальной армии" и "Хайат тахрир аш-Шам"*. Сначала в районе Таманы в наступление перешло около 40 человек при поддержке двух танков и БТР. Правительственные войска смогли отбить атаку, при этом были уничтожены один танк и бронетранспортёр.

Позже порядка 200 боевиков атаковали позиции вооружённых сил в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб. Три террориста были ликвидированы, 12 сирийских военных получили ранения.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.