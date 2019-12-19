Друг семьи хозяина "дома-арсенала" под Гатчиной напал на журналистов с лопатой

Всё закончилось без травм, но корреспонденту так и не удалось разговорить агрессивно настроенного мужчину.

Друг семьи, чей глава устроил в коттедже склад оружия и надругался над собственной дочерью, замахнулся на корреспондента "Известий" Дмитрия Акимова. Видеоролик опубликовал Пятый канал.

На кадрах видно, как мужчина, предположительно друг семьи, достаёт из автомобиля короткую лопатку и подходит вплотную к корреспонденту. Садовый инструмент он называет "точным способом, как избавиться от журналистов". Дмитрий Акимов попытался вразумить буяна, упомянув его воцерковленность.

— Это как один батюшка сказал: "Я ж православный, могу и по морде дать", — отмахнулся тот.

Мужчина, нецензурно выражаясь, отказался отвечать на расспросы журналиста и заявил, что спокойная жизнь у семьи началась только сейчас.

Напомним, в особняке, где жила многодетная семья, нашли целый арсенал оружия, в том числе автоматического. Шестеро детей отправлены в больницу: они росли в грязи и фактически в заточении, почти не выходили за пределы участка. Главу семейства также подозревают в насилии над собственной дочерью. Лайф разобрался в странной истории.