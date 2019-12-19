На дороге в Химках засняли "российскую версию" Tesla Cybertruck — видео

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Установить владельца шедевра инженерной мысли пока не удалось. Также неизвестно, насколько бронированные у российского Cybertruck стёкла.

Пока весь мир только ожидает поступления в продажу новой модели Cybertruck от Tesla, неизвестный предприимчивый россиянин, возможно прибывший из будущего, уже вовсю разъезжает на ней по столичным дорогам. Видеоподтверждение опубликовали пользователи Сети.

Тесла в Химках, — написано в подписи к публикации.

Как можно заметить на кадрах, отечественный аналог несколько меньше, у него также немного изменён дизайн передней части и отсутствуют признаки наличия водительской двери на том месте, где она обычно располагается у автомобилей.

Кто автор данного автошедевра, пока не известно, как и то, на каком ходу двигается данный аппарат и насколько бронированные у него стёкла.

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