Названы лучшие кинотрейлеры 2019 года

Американский кинокритик Винни Манкусо назвал десять лучших трейлеров к полнометражным премьерам уходящего года. Об этом сообщает портал Collider.

Первую строчку Манкусо отдал творению Тома Хупера "Кошки", снятому по мотивам одноимённого мюзикла. На втором месте расположился трейлер к последней части "Звёздных войн". Третьим стал чёрно-белый "Маяк" Роберта Эггерса с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.

Помимо них в список также попали трейлеры к фильмам "Последний чёрный в Сан-Франциско", "Однажды в... Голливуде", "Достать ножи", "Джон Уик 3", "Её запах", "Топ Ган: Мэверик". Десятое место, по мнению кинокритика, занял "Джокер".

Ранее Лайф сообщал, что россияне назвали лучший фильм 2019 года.