На Украине уничтожили последний в стране памятник Михаилу Калинину

Радикалы потребовали у сельской администрации демонтировать памятник, но после нарушения оговорённых сроков сделали это сами.

В Днепропетровской области Украины демонтировали последний в стране памятник бывшему председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину. Об этом сообщает украинская радиостанция "Свобода".

По словам руководителя занимающейся декоммунизацией Украины общественной организации "Рассвет" Вадима Позднякова, монумент был установлен в селе Широком Софиевского района. Радикалы потребовали от местных властей снести памятник и пригрозили, что сделают это сами, если администрация села нарушит обещание.

— Местная власть обещала сделать это до 1 сентября, но из-за бюрократических проволочек процесс затянулся более чем на три месяца, — сказал Поздняков.

Накануне на Украине пострадал ещё один монумент: в Харькове вандалы разрушили памятник Максиму Горькому. А в прошлом месяце в Одессе вандалы осквернили мемориал маршалу Жукову. Неонацисты сняли со здания военкомата барельеф маршала СССР Георгия Жукова и разгромили подношения одесситов.