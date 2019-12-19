ЦБ: Лишь 6% россиян используют только наличные деньги

Самой востребованной купюрой в повседневных покупках остаётся 100-рублёвая банкнота.

За последние годы количество россиян, которые предпочитают оплачивать покупки исключительно наличными деньгами, сократилось до абсолютного минимума. Об этом свидетельствуют данные исследования Центробанка РФ.

Так, 37% покупателей в России чаще используют наличные, чем карты, доля тех, кто, независимо от суммы платежа, использует банковские карты для оплаты товаров и услуг, составила 45%. И лишь 6% россиян не отказываются от наличных и рассчитываются только ими. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 65%.

При этом, несмотря на падение популярности осязаемых денег, 70% опрошенных заявили, что не могут отказаться от них совсем. По данным ЦБ, россияне по-прежнему стараются держать при себе сумму в пределах 300 — 1000 рублей, а самой востребованной купюрой в повседневных покупках остаётся 100-рублёвая банкнота.

Ранее Лайф сообщал, что Центробанк заявил о намерении ужесточить правила выдачи ипотеки.