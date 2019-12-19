Facebook запретит рекламу табака, электронных сигарет и оружия

30

Фото © Flickr/ThoughtCatalog

Этот запрет существовал и ранее, но теперь администрация сервисов решила ужесточить его.

"Инстаграм" и "Фейсбук" запретят коммерческую рекламу электронных сигарет, табака и оружия. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что запрет на рекламу оружия, вейпов и табака действовал и ранее, но теперь администрация сервисов собирается ужесточить эти правила. В этот раз речь ведётся о пользовательских постах с пометкой "брендированный контент" (контент блогера или издателя, который создан по указанию партнёра или под его влиянием).

Наши правила не позволяют размещать рекламу, которая стимулирует продажи или употребление электронных или обычных сигарет, — заявили в компании.

В этот же день Управление по стандартам рекламы (ASA) приняло меры в отношении четырёх популярных в США и Великобритании брендов табачной продукции, которые для продвижения товара используют моделей моложе 25 лет. "Фейсбук" заверил пользователей, что разработка новых правил пользования сервисом ведётся уже давно и не имеет никакого отношения к деятельности ASA.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×