Facebook запретит рекламу табака, электронных сигарет и оружия

Этот запрет существовал и ранее, но теперь администрация сервисов решила ужесточить его.

"Инстаграм" и "Фейсбук" запретят коммерческую рекламу электронных сигарет, табака и оружия. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что запрет на рекламу оружия, вейпов и табака действовал и ранее, но теперь администрация сервисов собирается ужесточить эти правила. В этот раз речь ведётся о пользовательских постах с пометкой "брендированный контент" (контент блогера или издателя, который создан по указанию партнёра или под его влиянием).

— Наши правила не позволяют размещать рекламу, которая стимулирует продажи или употребление электронных или обычных сигарет, — заявили в компании.

В этот же день Управление по стандартам рекламы (ASA) приняло меры в отношении четырёх популярных в США и Великобритании брендов табачной продукции, которые для продвижения товара используют моделей моложе 25 лет. "Фейсбук" заверил пользователей, что разработка новых правил пользования сервисом ведётся уже давно и не имеет никакого отношения к деятельности ASA.