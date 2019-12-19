Трамп обвинил демократов в нападении на США

Слова Трампа прозвучали на фоне дебатов в палате представителей на тему его импичмента.

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в "ужасной лжи" и нападении на США и республиканцев.

— Такая ужасная ложь со стороны ... ничего не делающих демократов. Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию! — написал Трамп в "Твиттере" большими буквами.

Запись появилась вскоре после начала в палате представителей дебатов по импичменту Трампа. Президента обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. Помимо этого ему вменяется требование политической услуги от президента Украины Владимира Зеленского, а именно расследование против соперника Трампа — Джо Байдена.