"Вышла на уборку овощей". В Сети высмеяли новые фото Ирины Шейк для глянца

Пользователи сравнили популярную модель с "рабочей крестьянкой" времён Советского Союза.

Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк похвасталась перед подписчиками в "Инстаграме" свежей обложкой японского номера журнала Vogue, который украшен фотографией с ней, однако изображение вызвало восторг далеко не у всех пользователей.

На фото Ирина одета в тёмно-синий плащ с лацканами, туго перетянутый ремнём, под ним белая рубашка с застёгнутым воротником. Это дополнено чёрной косынкой и массивными золотыми серьгами.

Мнения пользователей относительно наряда модели разделились диаметрально противоположным образом, пока одни восхваляли красоту фотографии и самой Ирины, другие называли её образ излишне "советским".

— Такое впечатление, как будто Ирина на уборку овощей собралась. Не очень, — написала @svetlananurumova.

— Это фото на журнал "Работница"? — поинтересовалась @elenafedorova149.

— Типичная рабочая крестьянка из СССР, — прокомментировала izakurochkina19.

Ранее Лайф сообщал, что Ирина Шейк стала самой сексуальной женщиной по версии журнала Maxim.