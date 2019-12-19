Владелец "дома-арсенала" в детстве перенёс серьёзное заболевание мозга

Предположительно, по словам его матери, это был арахноидит, но об этом судить рано. Следует дождаться комментариев специалистов.

Андрей Бовт в юном возрасте переболел арахноидитом. Об этом рассказала мать задержанного журналистам Пятого канала.

— У Андрея был арахноидит головного мозга. Жуткая боль. Вылечил только спартанскими тренировками и жёсткой постелью, — сообщила Вера Лобадюк.

Она отметила, что произошло это примерно в 7–8 классе. О последствиях мать насильника и сектанта не рассказала, так как сын "не любил жаловаться" — "сожмёт зубы и вперёд".

Согласно медицинским справочникам, арахноидит — это воспаление паутинной оболочки спинного или головного мозга, которая расположена между твёрдой и мягкой мозговыми оболочками. Этиология заболевания различна: от вирусных и бактериальных инфекций до травм и хронически протекающих интоксикаций (алкоголь, тяжёлые металлы, мышьяк). Оно сопровождается крайне сильной головной болью, головокружением, потерей равновесия, рвотой, слабостью, общим ухудшением самочувствия и гипотетически может повлечь за собой стойкие нарушения в деятельности центральной нервной системы.

Полностью и точно картину возможного заболевания, а также его последствий может оценить только медицинский специалист.

Напомним, в особняке, где жила многодетная семья, нашли целый арсенал оружия, в том числе автоматического. Шестеро детей отправлены в больницу: они жили в грязи и фактически в заточении, почти не выходили за пределы участка. Главу семейства также подозревают в насилии над собственной дочерью. Лайф разобрался в странной истории.