Политолог посоветовал властям Незалежной вычеркнуть Крым и Севастополь из конституции страны.

С юридической точки зрения Севастополь никогда не входил в состав Украины, и сидящие в Киеве власти не могут включить его в состав Крыма или лишить особого статуса. Скорее, следует вообще вычеркнуть эти названия из украинской конституции, уверен севастопольский политолог Иван Чихарев.

— Если вспомнить историю, то в 1948 году Севастополь получил особый статус — он стал подчиняться напрямую руководству РСФСР, и потом это постановление отменено не было, — приводит его слова ТАСС.

Политолог добавил, что в 1954 году, когда Крымскую область передали Украинской СССР, о Севастополе речь не шла, а значит, формально он все эти 70 лет должен был подчиняться сначала РСФСР, а затем России.

Также Чихарев отметил, что жители Севастополя в начале 1990-х, когда распадался СССР, пытались оставить город в составе России, а затем на протяжении 23 лет в составе Украины "город сопротивлялся имевшемуся положению вещей".

Кроме того, комментируя предложение Зеленского лишить Севастополь особого статуса, который сейчас по-прежнему закреплён в конституции Украины, Чихарев заявляет, что от желания киевских властей "приписать территорий" геополитическая реальность не изменится и "никаких прав на то, чтобы распоряжаться Крымом и Севастополем, у них нет".

Он уверен, что поведение Киева сейчас напоминает "фантомные боли", ведь украинские власти "понимают, что-то надо в этой ситуации делать, а что — не понимают". Чихарев рекомендует вовсе вычеркнуть Крым и Севастополь из конституции Украины.

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