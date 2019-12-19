Количество курящих мужчин на планете впервые сократится в 2020 году

По данным ВОЗ, к 2025 году число курящих мужчин снизится на пять миллионов человек.

За всю историю ведения статистики число курящих мужчин на нашей планете впервые перестало расти, а в будущем году даже сократится на 1 миллион человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

— Число мужчин, употребляющих табак, прекратило рост и, согласно прогнозу, уменьшится на 2 миллиона в 2020 году до 1 миллиарда 91 миллиона человек по сравнению с 2018 годом, — говорится в публикации.

По данным организации, в последующие пять лет это число мужчин-курильщиков сократится ещё сильнее и к 2025 году достигнет показателя в 5 миллионов человек.

Отмечается, что в целом с 2000 года число курильщиков и так сокращалось, однако в основном за счёт сознательных женщин: с 346 до 244 миллионов человек. Мужчины же, напротив, всё сильнее и сильнее привязывались к никотиновым палочкам, их число выросло с 1 миллиарда 50 миллионов до 1 миллиарда 93 миллионов.

Согласно прогнозам ВОЗ, в 2020 году количество потребителей табачной продукции сократится на 10 миллионов человек в сравнении с 2018 годом, а к 2025 году ещё на 27 миллионов.

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