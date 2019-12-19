Репродуктолог рассказала, когда лучше всего родить первого ребёнка

В большинстве развитых стран, и в России в том числе, растёт проблема женского бесплодия, связанная с изменением репродуктивного поведения.

Первого ребёнка желательно успеть родить до 35 лет. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказала гинеколог-репродуктолог Ксения Краснопольская.

По словам доктора, репродуктивный потенциал женщины ограничен её возрастом. То есть чем старше женщина, тем сложнее происходит наступление беременности и тем больше возможных рисков и осложнений.

— Лучше всего рожать ребёнка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребёнка рожать пораньше, — пояснила она.

Она ответила, что в настоящее время в развитых странах остро стоит вопрос бесплодия, что связано с изменившимся репродуктивным поведением.

— Если раньше женщина в XIX веке неоднократно беременела, рожала, кормила, то теперь по разным причинам она сначала получает образование, делает карьеру, обеспечивает материальное положение, а уже потом задумывается о детях, — пояснила свои слова доктор.