Спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию в Донбассе покидает свой пост

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик объявил, что покидает Трёхстороннюю контактную группу по реализации мирного плана на востоке Украины.

После четырёх с половиной лет я покидаю эту должность по собственному желанию, — сказал Сайдик журналистам по итогам переговоров в Минске.

Сайдик добавил, что для него было большой честью и большой ответственностью работать в этой должности. Дипломат пожелал успехов на посту спецпредставителя сменяющей его швейцарке Хайди Грау.

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