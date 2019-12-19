Спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию в Донбассе покидает свой пост

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик объявил, что покидает Трёхстороннюю контактную группу по реализации мирного плана на востоке Украины.

— После четырёх с половиной лет я покидаю эту должность по собственному желанию, — сказал Сайдик журналистам по итогам переговоров в Минске.

Сайдик добавил, что для него было большой честью и большой ответственностью работать в этой должности. Дипломат пожелал успехов на посту спецпредставителя сменяющей его швейцарке Хайди Грау.