Амурская область присоединилась к "флешмобу выходного дня 31 декабря"

Перенос выходного дня с 28 на 31 декабря стал возможен благодаря проведённому в соцсети опросу населения области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днём. Этой новостью он поделился на своей официальной странице в "Инстаграме".

Данное решение губернатор принял по результатам опроса, который также проводил в соцсети. На вопрос, переносить ли выходной день на 31 декабря, подавляющее большинство, а именно 95%, ответило утвердительно. Василий Орлов пообещал "сегодня же подписать соответствующие документы".

Эстафету принял и Чукотский автономный округ, власти которого запустили на своей региональной страничке в сети "Инстаграм", в сториз, аналогичный опрос. На момент публикации 91% жителей высказались за перенос.

В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём. "Флешмоб выходного 31 декабря" поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и ряд других.