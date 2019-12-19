Съёмочную группу канала Discovery оштрафовали во Владивостоке

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Фото © Pixabay

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении пяти граждан США, которые нарушили правила въезда на территорию России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всем им назначен штраф в размере двух тысяч рублей, без административного выдворения, — цитирует агентство представителя суда.

Отмечается, что все иностранцы при въезде указали деловую цель поездки, однако решением каких-либо торгово-экономических вопросов не занимались, а прибыли для съёмки видеоматериала для канала Discovery.

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