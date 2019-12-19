В ДНР назвали саботажем позицию Киева по обмену пленными

Из-за неспособности Украины выполнять свои обязательства люди могут лишиться возможности встретить новогодние праздники в кругу семьи.

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова назвала саботажем позицию Украины на переговорах в Минске по обмену пленными.

— К сожалению, можно констатировать, что позиция украинской стороны — это саботаж всех рекомендаций, прописанных на прошедшем 9 декабря саммите "нормандской четвёрки" в Париже, — заявила Морозова журналистам.

Омбудсмен добавила, что неспособность властей Украины выполнять свои обязательства может привести к тому, что люди не смогут встретить новогодние праздники рядом с родными.

Напомним, ранее в срыве обсуждения условий обмена пленными украинские власти обвинила и ЛНР.