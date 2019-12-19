Соседи рассказали, как хозяин "особняка-арсенала" под Гатчиной палкой забил пса

Владелец "дома-арсенала" не только поднимал руку на родных детей, но и срывал злость на окружающих. Об этом и некоторых других крайне неприятных вещах Пятому каналу рассказали соседи Андрея Бовта.

— Приехали (семья Бовта. — Прим. Лайфа). А у него было две собаки, мы взяли к себе их. А они, собаки, увидели, прибежали к ним (к бывшим хозяевам. — Прим. Лайфа) от радости. И он начал их убивать палкой. Одну убил, — рассказывает жительница села.

Соседи по селу Химози отзываются о задержанном как о человеке "нелюдимом" и "скрытном". Единственный подросток, который иногда общался с детьми-затворниками, назвал их немножечко загнобленными и сообщил, что "им запрещали рассказывать всё". "Всё" — это о семье, о работе отца, о доме и о самом отце.

Напомним, в особняке, где жила многодетная семья, нашли целый арсенал оружия, в том числе автоматического. Шестеро детей отправлены в больницу — они жили в грязи и фактически в заточении, почти не выходили за пределы участка. Главе семейства предъявили обвинение сразу по четырём статьям и арестовали до 6 февраля.