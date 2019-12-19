Депутаты Верховной рады подрались во время обсуждения закона о продаже земли

В результате заседание было сначала прервано, а затем и вовсе завершено досрочно.

Во время заседания комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике, на котором обсуждался законопроект о рынке земли, произошла потасовка между депутатами фракций "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Слуга народа". Видео с инцидентом публикует канал "112ua".

Депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить крайний срок рассмотрения поправок к законопроекту до вечера 19 декабря. Эта инициатива не нашла поддержки у остальных, после чего члены фракции, объединившись с нардепами из "Батьковщины" с криками "Позор!" потребовали завершить заседание.

Это и привело к конфликту с рукоприкладством между Ильёй Кивой ("Оппозиционная платформа — За жизнь") и Андреем Мотовиловцем ("Слуга народа"). В результате сначала было принято решение приостановить заседание, а затем и вовсе закончить его.

13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам и юридическим лицам, созданным вне Украины с 1 января 2024 года.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко также предсказала исчезновение Украины к 2023 году из-за принятого закона о продаже сельскохозяйственных земель.