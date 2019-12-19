Трамп назвал нападки демократов с импичментом политическим самоубийством

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

По словам американского президента, он не потерял ни одного избирателя, ведь процедура импичмента является незаконной и неконституционной.

Процедура импичмента, которую инициировала демократическая партия, стала для неё публичным политическим самоубийством. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Мичигане.

Это марш политического самоубийства демократической партии, вы видели мои рейтинги за последние четыре недели? Это безумие, — сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что, несмотря на громкие слова от демократов об импичменте, в действительности он не потерял "ни одного избирателя", поскольку происходящее является незаконным и неконституционным.

Вы объявляете открытую войну американской демократии, — заключил Трамп.

Ранее Лайф сообщал, что палата представителей объявила Трампу импичмент. Однако теперь то же самое должно произойти в верхней палате американского парламента, и, как отмечают многие эксперты, такая вероятность крайне мала, ведь там большинство у сторонников действующего президента.

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