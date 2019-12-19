Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Приангарье

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля на встречную полосу для обгона.

В Иркутской области один человек погиб и девять пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

— В двух километрах от села Шерагул произошло столкновение автомобиля Isuzu и микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту Тулун — Шерагул, — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший являлся пассажиром легкового автомобиля. Девять человек из микроавтобуса были госпитализированы. ДТП произошло около 09:40 (04:40 по мск).

По словам главы Тулунского района Михаила Гильдебранта, причиной инцидента стал выезд автомобиля на встречную полосу для обгона.