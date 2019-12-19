Сообщения об угрозе взрывов в детских садах на Дальнем Востоке не подтверждаются

Напомним, во время эвакуации из детского сада в Биробиджане погибла воспитательница.

Сообщения о взрывных устройствах в детских садах и других учреждениях ряда дальневосточных регионов не подтверждаются. Об этом ТАСС сообщили в администрациях городов.

— По состоянию на 11:56 (05:56 мск) кинологи обследовали все объекты в Благовещенске, по которым поступили сигналы о минировании. Все сообщения ложные, — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Также никаких опасных предметов не было найдено в детских садах Уссурийска, где "заминировали" 10 учреждений, и в трёх проверенных на данный момент детских садах Владивостока. Всего в столице Приморья сообщили о взрывных устройствах в восьми дошкольных учреждениях.

Также специалисты проверили более половины из 48 "заминированных" учреждений Хабаровского края. Взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним, 19 декабря в нескольких регионах Дальнего Востока произошла эвакуация детских садов из-за сообщений о минировании. В Хабаровском крае было эвакуировано более 15 тысяч детей. В одном из детских садов Биробиджана во время эвакуации скончалась воспитательница.