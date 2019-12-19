Синоптики обещают москвичам тёплый и ветреный четверг

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Согласно прогнозу, столбики термометров в столице поднимутся до +5, ночью температура опустится до нулевой отметки.

В четверг, 19 декабря, в российской столице продолжит хозяйничать облачная погода с небольшими осадками, ожидается порывистый ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве сегодня составит +3...+5 °С, ночью опустится до нулевой отметки. В Подмосковье днём столбики термометров будут показывать 0...+5 °С, ночью — до –3 °С. Ветер западный, северо-западный скоростью 7–12 м/с с сильными порывами до 17–22 м/c. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Из-за сильного ветра в Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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