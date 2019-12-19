Украина назвала страны, желающие присоединиться к "нормандской четвёрке"

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Фото © Сайт президента Украины

Вместе с тем в Киеве назвали данный формат переговоров очень сложным и малорезультативным.

США, Великобритания, Канада и Польша изъявляли Киеву "официальное желание" присоединиться к переговорам "нормандской четвёрки". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Интерес к участию в "нормандских переговорах", несмотря на их сложность и малую результативность, назовём это правдой, высказывают не только эти страны (США, Британия. — Прим. Лайфа). У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши, — рассказал дипломат в эфире телеканала "Украина 24" и добавил, что интерес к саммиту неоднократно проявляла Европейская комиссия.

Напомним, встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря в Париже. В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Главы государств на саммите обсудили Донбасс и вопросы, связанные с транзитом газа через Украину, ситуацию в Сирии и Ливии. Путин заявил журналистам, что остался доволен первой встречей с украинским лидером. Позитивно итоги переговоров оценил также Макрон.

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