Раскрыт тайный смысл "зимнего" костюма Дейенерис в финале "Игры престолов"

Художник по костюмам сериала "Игра престолов" Мишель Клэптон рассказала, что появление в восьмом сезоне главной героини сериала Дейенерис Таргариен в белой шубе не случайно — в нём есть тайный посыл для внимательных зрителей. Об этом сообщает портал Tvguide.

Клэптон отмечает, что наряды Дейенерис всегда отражают её внутреннее состояние, и белая меховая шуба, в которой Матерь Драконов появилась в восьмом сезоне, была намёком на превращение спасительницы семи королевств в Безумную Королеву.

Она отметила, что изначально в задании на разработку костюма подразумевалось лишь то, что героине Эмилии Кларк должно быть тепло на севере, однако художник решила, что раз уж Дейенерис впервые за сериал делает что-то ради любви, а не своей выгоды, то и наряд у неё должен быть особенным.

— И мне так понравилась эта идея, что Дейенерис видит себя спасительницей, ангелом. Когда она спускается с дракона, она похожа на ангела милосердия. Думаю, это вполне соответствует её внутреннему состоянию в тот момент, — сказала Клэптон.

По её мнению, белая ткань пальто символизировала чистоту Дейенерис, но в то же время говорила о холоде в её душе, что позволяло провести параллели с белыми ходоками.

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