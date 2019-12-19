Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Приангарье увеличилось до 13 человек

Четверо раненых госпитализированы, их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

После страшного ДТП с участием маршрутного микроавтобуса около cела Шерагул Иркутской области в больницу доставили 13 пострадавших. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

— Всего пострадало 14 человек, один из них погиб на месте. Из 13 доставленных в больницу четверо госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести. Ещё девять человек на обследовании, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сегодня стало известно, что легковой автомобиль Isuzu столкнулся с микроавтобусом Ford, следовавшим по маршруту Тулун — Шерагул. В результате легковушка выгорела дотла, а маршрутку отбросило в кювет.