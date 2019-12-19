Экс-мэр Петропавловска-Камчатского отпущен под домашний арест

Иваненко инкриминируется совершение двух эпизодов получения взятки в крупном размере.

Задержанный по подозрению во взяточничестве экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко отправлен под домашний арест на один месяц. Об избрании фигуранту меры пресечения сообщили в краевом СУ СК РФ.

— Иваненко подозревается в совершении двух эпизодов получения взятки в крупном размере. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц, — рассказал представитель управления РИА "Новости".

Иваненко занимал пост мэра Петропавловска-Камчатского с 2016 года. 19 ноября он подал в отставку по состоянию здоровья. Позже СК сообщил, что брат Иваненко проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, он по поручению мэра получил частями от посредника взятку в 200 тысяч рублей. По версии следствия, глава города в обмен на вознаграждение помогал с заключением муниципальных контрактов.