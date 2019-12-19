Очередная китаянка прорвалась на территорию резиденции Трампа во Флориде

За год это уже вторая попытка граждан КНР попасть в поместье американского лидера.

Нарушительница спокойствия президента США Дональда Трампа, проникшая сегодня на территорию его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, оказалась гражданкой Китая. Об этом сообщает Miami Herald.

Как рассказал журналистам представитель полицейского департамента Палм-Бич Майкл Огродник, на 56-летнюю Цзин Лу обратил внимание персонал резиденции и женщину вежливо попросили удалиться за территорию.

— Она вернулась и начала фотографировать, и в это время полицейское управление Палм-Бич отреагировало на вызов и взяло её под стражу, — сказал он.

Как заявила сама Лу, она оказалась в руках полиции лишь за то, что "слонялась без дела", и попросила адвоката. Однако, согласно полицейским бумагам, её обвиняют в оказании сопротивления сотруднику. Кроме того, по данным правоохранителей, она находится на территории США с просроченной визой.

Это уже вторая попытка проникновения граждан Китая в резиденцию президента США только за этот год. В марте Юцьзин Чжан пыталась убедить охранников, что ей нужно попасть внутрь, чтобы воспользоваться бассейном. Попытка провалилась, а при себе у женщины нашли два паспорта КНР, четыре мобильных телефона и флешку с вредоносным ПО. В ноябре она была приговорена к восьми месяцам тюрьмы.