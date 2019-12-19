Татарстан подхватил "флешмоб выходного 31 декабря"

Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря выходным днём вслед за коллегами из других регионов России. Решение было принято после подведения результатов опроса, который руководитель республики провёл у себя в соцсетях.

— Сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем, — написал руководитель региона в "Инстаграме".

Дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём, ведутся в России практически ежегодно. В этот раз "флешмоб выходного 31 декабря" поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Самарская, Владимирская, Амурская и Магаданская области, Ставрополье, Хакасия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.