Глава Колымы заставил чиновников пересчитывать постельное бельё в больнице

Сергей Носов обязал подчинённых оперативно реагировать на жалобы жителей региона в соцсетях.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов жёстко отчитал подчинённых за то, что они не знают о нуждах населения и не держат руку на пульсе в соцсетях. Глава региона указал на обращение работницы Магаданской областной больницы в соцсетях, на которое никто не отреагировал.

В публикации говорилось, что медучреждение остро нуждается в постельном белье, костылях, инвалидных колясках. Денег на приобретение принадлежностей у больницы нет, в связи с чем работница призывала помочь.

— Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей, которые уже устали… Младший медицинский персонал, санитарки жалуются, что с их зарплаты удерживается от пяти до десяти тысяч на моющие средства и тряпки, — заявил подчинённым глава Колымы.

Носов зачитал в ходе совещания другие жалобы местных жителей на "беспредел" в здравоохранении региона. Он обязал подчинённых оперативно решить данные вопросы, подписаться на его страницу в "Инстаграме", а также на постоянной основе мониторить соцсети на предмет сигналов от местных жителей.

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