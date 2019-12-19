Сразу два школьных автобуса попали в ДТП — под Ростовом и Ивановом

Сразу два школьных автобуса попали в ДТП утром 19 декабря. В Ростовской области он столкнулся с легковушкой, в Ивановской — перевернулся.

В результате первой аварии в Усть-Донецком районе погиб водитель легкового авто, среди детей (их число устанавливается) погибших и пострадавших нет.

Во втором ДТП в Комсомольском районе погибших нет, ушибы получил только взрослый сопровождающий, 10 детей, ехавших в автобусе, не пострадали.

— Школьный автобус ПАЗ ехал из деревни Бутово в село Седельницы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло на 180 градусов, он лёг на бок. Все дети были пристёгнуты, — говорится в сообщении правоохранительных органов.