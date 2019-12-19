Ядовитые красавицы. В искусственных ёлках нашли токсичные вещества

В одних образцах нашли формальдегид, а другие могут потерять свои иголки слишком быстро.

Эксперты "Роскачества" закупили искусственные ёлки семи торговых марок и обнаружили в четырёх из них формальдегид. В лабораторию отправились новогодние красавицы отечественных и зарубежных брендов: "Сказка с инеем", "Адель", "Триумф", Tiara, "Красивая", "Тоскана" и "Валерио премиум". Ценник елей — от трёх до 11 тысяч рублей.

Все образцы имели стойкий и сильный запах — интенсивность по пятибальной шкале составила 4–5 баллов. Впрочем, это свойственно товарам из ПВХ и полиэтилена. В ёлках брендов "Сказка с инеем", "Триумф", Tiara и "Тоскана" обнаружен метилформальдегид — ацетальдегид.

— При этом он не превышает максимально допустимого уровня. Ацетальдегид токсичен при действии на кожу и, возможно, канцерогенен. Он загрязняет воздух при горении, курении, в автомобильных выхлопах, — уточнили специалисты.

Самыми стойкими оказались образцы марок "Адель" и "Сказка с инеем". Эти новогодние деревья сохранят красоту дольше всех. А вот "Красивая" и "Валерио" грозят осыпаться слишком быстро — минус около 200 иголок за время исследования.

Стало известно, где в России продаются самые дешёвые ёлки