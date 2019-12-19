"Экономический нонсенс". В Верховной раде оценили убытки от потери транзита газа

Народный депутат считает, что Киеву необходимо вернуть экономическое сотрудничество с Россией.

Украина потеряет 2% от ВВП в том случае, если контракт на транзит газа из России не будет продлён. Об этом рассказал народный депутат Верховной рады Сергей Лёвочкин в эфире телеканала "Россия 1".

Политик подсчитал, что с 2014 года на транзите газа Украина заработала 14 миллиардов долларов. При размере экономики страны в 154 миллиарда долларов, по мнению Лёвочкина, Киев не может позволить себе лишиться такого источника доходов.

— Непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс. <...> Наша оппозиционная политическая сила считает, что необходимо немедленно вернуть экономическое сотрудничество с Россией. И в первую очередь — в энергетической сфере, — подчеркнул депутат Рады.

Ранее в Верховной раде подсчитали убытки от импорта газа из Европы, а "Нафтогаз" оценил вероятность подписания нового контракта по газу с РФ до конца года.